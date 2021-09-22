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Общество22 сентября 2021 13:16

Председатель ЦИК РМ Александр Косов вручил Артёму Здунову удостоверение Главы Мордовии

ЦИК РМ подписано постановление, в котором выборы признаны состоявшимися. Избранным на должность Главы Республики Мордовия признан Артём Алексеевич Здунов
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Руководитель республики отметил высокий организационный уровень проведенных выборов. «Такую оценку дали не только жители Мордовии, но и приезжие специалисты, внешние наблюдатели. Я благодарю, что все три дня прошли в спокойной и конструктивной атмосфере. Все спорные моменты решались на месте. Отмечено хорошо налаженное взаимодействие со всеми кандидатами и политическими партиями. Все отработали безукоризненно с точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности», - подчеркнул руководитель региона.

Председатель ЦИК РМ обратил внимание на высокую явку. На досрочных выборах Главы РМ она составила 64,97%. За временно исполняющего обязанности Главы Мордовии Артёма Здунова голос отдали 78,26% проголосовавших. По итогам заседания Центральной избирательной комиссии РМ подписано постановление, в котором выборы признаны состоявшимися. Избранным на должность Главы Республики Мордовия признан Артём Алексеевич Здунов.

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