Тела пропавших мужчин были обнаружены на дне карьера в Бессоновском районе

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

В Пензенской области организована доследственная проверка по факту гибели 31-летнего и 37-летнего жителей Бессоновского района. Вечером 11 сентября они уехали из дома одного из них, расположенного в поселке Десятая Артель. Спустя два дня, 13 сентября, их родственники заявили в полицию о пропаже.

Машину погибших удалось достать со дна карьера лишь на следующий день после обнаружения. Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

Вечером 16 сентября машина УАЗ, на которой уехали мужчины, была обнаружена в песчаном карьере, наполненном водой. Транспортное средство удалось вытащить лишь на следующий день. Тогда же было обнаружено тело одного из мужчин. Тело второго работники Пензенского пожарно-спасательного центра достали вчера вечером.

По информации пресс-службы СУ СК по Пензенской области, для установления причины смерти был назначен ряд экспертиз.