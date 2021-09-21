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Политика21 сентября 2021 17:00

Олег Мельниченко поблагодарил избирателей, проголосовавших за него

Прошедшие выборы были признаны состоявшимися
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Во вторник, 21 сентября, в областной избирательной комиссии состоялась церемония передачи удостоверения об избрании губернатором Олегу Мельниченко. Он поблагодарил представителей избиркома за слаженную работу по подготовке и проведению выборов, а также избирателей, отдавших свои голоса за него.

- Оказанное мне доверие я буду отрабатывать добрыми делами и работой на благо жителей Пензенской области, - отметил Олег Владимирович.

Инаугурация намечена на 28 сентября.

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