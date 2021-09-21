Ветеран Великой Отечественной войны Александр Дручков получил орден «За заслуги перед Пензенской областью»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

20 сентября Александру Константиновичу исполнилось 95 лет. Родился Дручков в селе Кандиевка Башмаковского района. В году Великой Отечественной войны он служил в во взводе разведки 921 артиллерийского полка 354 стрелковой Калинковичской орденов Ленина, Красного Знамени и Суворова II степени дивизии, сформированной в августе 1941 года в городе Кузнецке Пензенской области.

После демобилизации вернулся в родной регион, где окончил сельскохозяйственный институт, потом работал по специальности, трижды представлял Пензенскую область на ВДНХ в Москве. Награжден множеством медалей и орденов.

Олег Мельниченко поблагодарил Александра Дручкова за его вклад в развитие региона:

- Такой биографией, как у вас, нужно гордиться. Спасибо вам огромное, - отметил врио губернатора области.

Ветерану был вручен орден «За заслуги перед Пензенской областью».