В Пензе за набор продуктов покупатель рассчитался фальшивой пятитысячной купюрой

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Пензенской области установили, что денежная купюра не соответствует по способу изготовления и способу воспроизведения защитного комплекса признаков применяемым в изготовлении предприятием-производителем. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ.

Как выяснилось, рабочее место кассира магазина аппаратом для определения подлинности купюр не оборудовано. С директором магазина проведена профилактическая беседа.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.