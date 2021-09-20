В Пензе 22 сентября на сутки отключат от воды ряд микрорайонов

Фото: Дмитрий Смирнов

В целях обеспечения бесперебойного водоснабжения в зимний период, а также в связи с подготовкой к отопительному сезону, ООО «Горводоканал» планирует выполнить замену запорной арматуры на насосной станции «Сурский водозабор» и распределительной сети города.

В связи с этим, как отмечает пресс-служба администрации Пензы, будет временно ограничено водоснабжения с 8:00 22 сентября до 8:00 23 сентября в следующих микрорайонах:

Арбеково, «Заря», «ГПЗ-24», ул. Ново-Казанская, Сосновка, Манчьжурия, Терновка, Междуречье, г.Спутник, Сурский квартал, Гидрострой, Тепличный комбинат, Веселовка, Бригадирский мост, Кривозерье, Декоративные культуры, Маяк, Нахаловка, Шуист, Согласие, «Биосинтез», Автодром, Бугровка, ул. Кижеватова, ул. Воронова, ул. Российская, ул. Калинина (частично), ул. Окружная, п. «Дубрава», ул. Совхоз-техникум.

В остальных районах города возможны снижение давления и перебои в подаче ресурса.

На период отключений будет организован подвоз технической воды в социально значимые объекты и по заявкам управляющих компаний.

В заключение «Горводоканал» предупреждает, что по завершении работ вода появится не сразу – нужно время для заполнения сети.

И еще дает советы: запасать воду накануне отключения лучше днем, а по аварийным вопросам на сетях холодного водоснабжения и водоотведения следует обращаться по номеру круглосуточной аварийно-диспетчерской службы ООО «Горводоканал» - 32-13-50.