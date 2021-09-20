В Пензе состоялись финальные забеги «Кросса нации-2021»

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Из-за коронавирусных ограничений в этом году акция проводилась в несколько этапов. Муниципальный состоялся на прошлой неделе на базе пензенских школ. Дистанцию в один километр преодолели более 1500 школьников города. Каждый участник получил брендированный нагрудник с логотипом «Кросса нации».

В минувшие выходные на Олимпийской аллее прошли финальные забеги. Спортсмены преодолевали дистанции в один, четыре, шесть, восемь и 12 километров.

Всего на протяжении недели к мероприятию присоединились около 8 000 любителей легкой атлетики и спортсменов.