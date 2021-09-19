Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 сентября 2021 17:01

Руководитель МВД по Республике Мордовия проверил несение службы полицейскими на избирательных участках

Правопорядок на 774 избирательных участках круглосуточно обеспечивают более двух тысяч полицейских
Виктор ВИКТОРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Пресс-служба МВД РМ

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Сотрудниками органов внутренних дел на территории Республики Мордовия осуществляется комплекс мероприятий по обеспечению общественной безопасности в период проведения Общероссийского дня голосования. Правопорядок на 774 избирательных участках круглосуточно обеспечивают более двух тысяч полицейских.

Министр внутренних дел по Республике Мордовия Борис Шейнкин вместе с начальником Управления организации охраны общественного порядка регионального МВД Виталием Хапиковым проверили несение службы подчиненными сотрудниками на избирательных участках. Руководители обращали внимание на опрятный внешний вид стражей порядка, их вежливое и тактичное обращение с гражданами и добросовестное исполнение служебных обязанностей.

Замечаний от председателей и членов избирательных комиссий в адрес полицейских не поступало.

Интересное