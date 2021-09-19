Руководитель МВД по Республике Мордовия проверил несение службы полицейскими на избирательных участках

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Сотрудниками органов внутренних дел на территории Республики Мордовия осуществляется комплекс мероприятий по обеспечению общественной безопасности в период проведения Общероссийского дня голосования. Правопорядок на 774 избирательных участках круглосуточно обеспечивают более двух тысяч полицейских.

Министр внутренних дел по Республике Мордовия Борис Шейнкин вместе с начальником Управления организации охраны общественного порядка регионального МВД Виталием Хапиковым проверили несение службы подчиненными сотрудниками на избирательных участках. Руководители обращали внимание на опрятный внешний вид стражей порядка, их вежливое и тактичное обращение с гражданами и добросовестное исполнение служебных обязанностей.

Замечаний от председателей и членов избирательных комиссий в адрес полицейских не поступало.