Больше 60% работающих пензенцев сталкиваются со сплетнями на работе

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался со сплетнями или сплетниками на работе. Для кого-то неправдивые высказывания стали обыденностью, а кто-то и сам готов перемывать кости коллегам во время обеденного перерыва. «Сплетня - то, что мы слышим; новость - то, что мы говорим», - это выражение уже закрепилось в нашем обществе.

Чаще всего со сплетнями сталкиваются новички в коллективе: многие предпочитают начинать дружбу с пересказа последних слухов. Но бывает и так, что шушуканье за спиной способно разрушить деловые отношения и стать причиной раздора в коллективе. Авторитет сплетника теряется, а коллеги начинают относиться к нему агрессивно или игнорируют.

Служба исследований сайта для поиска работы и сотрудников hh.ru провела опрос работающих жителей региона. 64% участников исследования признались, что сталкивались со сплетнями на работе. 14% жителей региона отметили отсутствие сплетников среди их коллег, а остальные 22% воздержались от ответа.

Заметим, что в среднем по России жалуются на сплетни в коллективе лишь 59%. Чаще всего любители поболтать встречаются в сферах «Производство, сельское хозяйство» (71%), «Управление персоналом» (70%) и «Юристы» (68%). Реже всего на сплетников жалуются работники сфер «Искусство, развлечений, масс-медиа» - 49%, и «ИТ, интернет, телеком» — 50%.

МНЕНИЕ

«Комсомолка» решила узнать у своих читателей, приходилось ли им сталкиваться со сплетнями на работе. Как показали результаты нашего опроса, регулярно со сплетнями сталкиваются люди от 22 до 27 лет.

- Иногда слышу шушуканья за спиной от дам постарше. Мол, вчера она с парнем в столь юном возрасте гуляла, а сегодня таблицы Excel заполняет, - поделилась горожанка девушка 23 лет.

Бывает и так, что из-за необоснованных слухов человеку приходится менять место работы.

- Со мной однажды произошел такой случай, - делится мужчина 35 лет. - Я пять лет назад развелся со своей женой по личным обстоятельствам. Мы работали в одном рекламном агентстве. Дальше можно догадаться: она стала распускать слухи и настраивать коллектив против меня. Работать в такой обстановке уже не хотелось. Поэтому создал собственный бизнес – сейчас работаю на себя, и никто не болтает за спиной.

Также, по мнению участников опроса, девушки до 30 лет часто сталкиваются со сплетнями, которые распространяют коллеги-ровесники противоположного пола. Связано ли это с личной антипатией или же рабочими моментами – можно только гадать.

Но не только молодые люди сталкиваются со сплетнями — работники региона старше 50 лет также имели дело с ними. Так, жительница г. Пензы, которая проработала большую часть жизни в детской поликлинике, поделилась советом:

- Неважно, что говорят у вас за спиной. Если вы выполняете свою работу правильно и знаете, что ни в чем не виноваты, то даже не поворачивайтесь в сторону сплетников. Мне уже 65 лет. За свою жизнь услышала много дурных слов, но если бы прислушалась, никогда бы не прошла путь от медсестры до главного врача.

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