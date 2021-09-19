В Мордовии отопительный сезон стартует в понедельник, 20 сентября

Фото: Валерий Звонарев

При этом он уточнил, что решение начать отопительный сезон в Республике Мордовия с понедельника, 20 сентября, принято с учетом прогноза синоптиков на ближайшее время. Соответствующие документы подготовлены в столице Мордовии Саранске, Рузаевке, всех районах республики.

Включение тепла будет производиться поэтапно, обычно это занимает несколько дней. В первую очередь тепло будет запущено в учреждения социальной сферы – больницы, детские сады, школы. Далее – в жилые дома согласно графикам, имеющимся в администрациях каждого муниципального образования.