Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Недвижимость19 сентября 2021 12:13

В Мордовии отопительный сезон стартует в понедельник, 20 сентября

Об этом сообщил и.о. заместителя председателя правительства Республики Мордовия Игорь Чадов
Виктор ВИКТОРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Валерий Звонарев

Фото: Валерий Звонарев

При этом он уточнил, что решение начать отопительный сезон в Республике Мордовия с понедельника, 20 сентября, принято с учетом прогноза синоптиков на ближайшее время. Соответствующие документы подготовлены в столице Мордовии Саранске, Рузаевке, всех районах республики.

Включение тепла будет производиться поэтапно, обычно это занимает несколько дней. В первую очередь тепло будет запущено в учреждения социальной сферы – больницы, детские сады, школы. Далее – в жилые дома согласно графикам, имеющимся в администрациях каждого муниципального образования.

Новости ЖКХИнтересное