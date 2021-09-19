Поздравление О.В. Мельниченко с Днем работников леса

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников леса!

Лес - бесценный дар природы, национальное достояние России. Хозяйственное и экологическое значение «зеленого пояса» предъявляет особые требования к его рациональному использованию, бережному сохранению и приумножению. Сегодня перед вами стоят ответственные задачи по организации масштабных лесовосстановительных работ, по привлечению в отрасль инвестиций, модернизации существующих и созданию новых деревообрабатывающих предприятий. Кроме того, необходимо широкое внедрение в практику современных технологий и перспективных разработок.

Убежден, что ваш профессионализм, обширные знания, компетентность, накопленный опыт станут надежным залогом повышения эффективности всей вашей деятельности, помогут внести достойный вклад в динамичное укрепление социально-экономического потенциала родного края.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной деятельности на благо Пензенской области!