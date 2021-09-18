В какие клубы отправились ночью полицейские Пензы и чем занимались?

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Цель – выявление, пресечение и предупреждение правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Очередной рейд прошел в Железнодорожном и Ленинском районах Пензы.

В 5 увеселительных заведениях полицейские напомнили представителями администрации клубов и сотрудникам службы безопасности,как действовать в случае выявления фактов незаконного оборота и употребления наркотиков, появления лиц в состоянии наркотического опьянения.

Охранникам развлекательных заведений объяснили, по каким параметрам можно определить человека под воздействием наркотических и психотропных веществ.

Фото: Иван Макеев

Подобные профилактические мероприятия пройдут также и в районах Пензенской области.

Любой гражданин может сообщить о фактах распространения, изготовления, употребления запрещенных веществ, содержания наркопритонов по круглосуточному телефону горячей линии управления МВД по Пензенской области 8-(8412)-59-10-10.