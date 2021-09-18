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Общество18 сентября 2021 15:30

В Колышлейском районе открылась модельная библиотека

Церемонию открытия обновленного учреждения культуры посетил вчера врио губернатора области Олег Мельниченко
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В этом году библиотека Колышлейского района стала одним из победителей конкурса на создание модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура». Это позволило полностью переоснастить учреждение культуры, сделав ее более свободным и удобным для посетителей. На модернизацию и закупку новых книг было потрачено более 10 миллионов рублей.

Накануне обновленное учреждение осмотрел врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко, который передал библиотеке недавно выпущенный двухтомник «Герои земли Пензенской».

- Это учреждение получило, можно сказать, второе дыхание, вторую жизнь. Модельная библиотека – это не просто место, где люди берут книги, это точка интеллектуального досуга. Я очень рад, что теперь в рабочем посёлке есть замечательная возможность для детей и взрослых собираться, общаться, повышать уровень своего интеллектуального развития, - отметил он.

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