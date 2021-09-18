Социально-экономическое развитие Республики Мордовия

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По информации пресс-службы Главы Республики Мордовия, Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти республики предстоит утвердить программу социально-экономического развития Республики Мордовия на период 2022–2026 годов и обеспечить финансирование ее мероприятий за счет средств федерального бюджета в объеме не менее 1 млрд рублей ежегодно.

В целях создания туристско-агропромышленного кластера Президентом России поручено проработать вопрос оказания дополнительной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям органической продукции, осуществляющим свою деятельность на территории Мордовии, включая меры по содействию продвижения указанной продукции на рынки сбыта, в том числе, Москвы, г.Санкт-Петербурга и Московской области.

Также предстоит представить предложения по развитию сельского туризма на территории Республики Мордовия.

При участии органов исполнительной власти Нижегородской области будет разработан и реализован комплекс мер, обеспечивающих включение Темниковского района республики в ключевые маршруты паломническо-туристического кластера «Арзамас – Дивеево – Саров» Нижегородской области. Будет приведена в нормативное состояние дорожная сеть на основных туристических маршрутах указанного кластера.

При участии органов исполнительной власти Нижегородской области будут представлены предложения по соединению скоростной автомобильной дороги Москва – Нижний Новгород – Казань с формируемой городской агломерацией, включающей г. Саранск и г. Рузаевка, будет проработан вопрос повышения категории автомобильной дороги Р-158 на участке Арзамас – Саранск.

Также Владимир Путин поручил Правительству Российской Федерации совместно с государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» принять решения, направленные на увеличение спроса на оптическое волокно, производимое на территории Российской Федерации, и повышение его конкурентоспособности.