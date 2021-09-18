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Общество18 сентября 2021 9:20

Одаренные дети Пензенской области отправилась на отдых в «Артек»

С 18 сентября по 8 октября в международном детском центре 43 пензенских школьника проведут увлекательную смену «Учиться, чтобы научиться»
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото предоставлено министерством образования Пензенской области

Фото предоставлено министерством образования Пензенской области

Отбор детей для получения путевки в МДЦ «Артек» осуществляется посредством автоматизированной информационной системы «Путевка».

В программе запланированы различные тематические мероприятия: 19 сентября, в единый день голосования, артековцы примут участие в дискуссионной программе «Сегодня школьник - завтра избиратель».

20 сентября стартует работа артековского общества «Знание», обучение будет вестись по нескольким направлениям: «Профориентация» (знакомство с профессиями будущего, квесты, мастер-классы и индивидуальные консультации менторов); «Мастерство презентации» (обучение работы в команде, практические семинары и тренинги); «Развитие личности» (разговор о лидерстве, мастер-классы по ораторскому мастерству, тренинги).

Ребят также ждут экскурсии, интеллектуальные игры, викторины, турниры знатоков, конкурсы, марафоны, встречи с учёными, предпринимателями, педагогами, психологами, журналистами.

5 октября «Артек» отметит Международный день учителя. Ребята смогут поздравить педагогов и принять участие во флешмобе, выложив свою фотографию с педагогом под хештегом #любимыйучитель в социальных сетях своего лагеря.

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