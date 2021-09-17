В Пензе открыли памятную доску первому секретарю Пензенского обкома КПСС Льву Борисовичу Ермину

Фото: Никита СИМОНОВ

На мероприятии присутствовали почетные гости, ветераны, а также люди, знавшие Льва Борисовича при жизни.

Право открыть мемориальную доску предоставили врио губернатора Пензенской области Олегу Мельниченко.

Фото: Никита СИМОНОВ

- Поздравляю всех пензенцев с тем, что мы увековечили имя человека, благодаря которому мы живем в той инфраструктуре, которую имеем сейчас. Даже Дом Офицеров, возле которого мы сейчас находимся, построен по инициативе Льва Борисовича Ермина,- сказал Олег Владимирович.

В конце мероприятия состоялась церемония возложения цветов.

СПРАВКА «КП»

Ермин Лев Борисович (1923 – 2004) руководил Пензенской областью 18 лет – с 1961 по 1979 годы. Именно в это время было развёрнуто масштабное жилищное строительство. В Пензе были созданы крупные жилые массивы на Западной Поляне, в центре города (в районе улиц Коммунистической, Суворова, Луначарского) и в Арбеково.

На качественно новый уровень была выведена инженерная инфраструктура. Сооружено и введено в эксплуатацию Сурское водохранилище.

Построены и введены в действие мясокомбинат, овощеводческий комбинат «Тепличный», хлебозавод в Арбеково, хладокомбинат, здания аэро- и железнодорожного вокзала станции Пенза-1.

Во время руководства Льва Борисовича также получили развитие театральное, музыкальное, изобразительное искусство, массовое самодеятельное художественное творчество, большое внимание уделялось развитию спорта.