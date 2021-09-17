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Общество17 сентября 2021 12:13

В Пензе мэр Андрей Лузгин пришел на выборы

И не только он один. Многие горожане пришли проголосовать уже к открытию избирательных участков
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Глава администрации города Пензы принял участие в голосовании за кандидатов в депутаты Государственной думы РФ и губернатора Пензенской области в пятницу, 17 сентября 2021 года на избирательном участке №148, расположенном в Пензенском колледже информационных и промышленных технологий.

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

«Активность высокая – с начала работы избирательного участка достаточно много горожан пришли проявить свою гражданскую позицию», – отметил Андрей Лузгин. - Каждый горожанин, житель Пензенской области должен выразить свое мнение на выборах и отдать свой голос за достойных кандидатов, партию, которая будет представлять его интересы в органах власти.

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