В Пензенской области все избирательные комиссии к выборам готовы

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Напомним, что в единый день голосования 19 сентября 2021 года на территории Пензенской области состоятся:

- выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва;

- досрочные выборы Губернатора Пензенской области;

- выборы депутатов Собрания представителей Каменского района;

- выборы депутатов Собрания представителей Сердобского района;

- дополнительные выборы депутатов представительных органов отдельных муниципальных образований. По словам врио главы областной исполнительной власти, проголосовавшего одним из первых - сразу после открытия избирательного участка - в пензенском регионе приняты все необходимые меры для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

На территории субъекта Федерации работают: Избирательная комиссия Пензенской области, 33 территориальные избирательные комиссии. Для проведения голосования и подсчёта голосов избирателей образовано и действует 1067 избирательных участков.

«Все избирательные комиссии и участки к выборам готовы. Со стороны правительства Пензенской области оказана поддержка на приобретение санитайзеров, защитных масок — всего того, что необходимо для организации нормального процесса голосования», – проинформировал Олег Мельниченко.

«Для нас главное - чтобы люди себя чувствовали безопасно, чтобы возможность распространения коронавирусной инфекции была минимизирована», - подчеркнул врио главы Пензенской области.