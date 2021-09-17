В Пензе шестиклассница на перемене распылила газ из перцового баллончика

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Как отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области, по предварительной информации, инцидент произошел на перемене в помещении, где занимались учащиеся шестого класса. Перцовый баллончик принесен в школу одной из учениц. Дети осмотрены медицинскими работниками, госпитализация не потребовалась.

Проводимый следователем комплекс проверочных мероприятий, направлен на установление всех обстоятельств произошедшего. В связи с наличием у учащейся в школе перцового баллончика, будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников образовательного учреждения. По результатам будет принято процессуальное решение.