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Общество17 сентября 2021 9:12

В Пензе шестиклассница на перемене распылила газ из перцового баллончика

Следователи выясняют, защищалась ли она? В связи с наличием у учащейся перцового баллончика, будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников школы
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Как отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области, по предварительной информации, инцидент произошел на перемене в помещении, где занимались учащиеся шестого класса. Перцовый баллончик принесен в школу одной из учениц. Дети осмотрены медицинскими работниками, госпитализация не потребовалась.

Проводимый следователем комплекс проверочных мероприятий, направлен на установление всех обстоятельств произошедшего. В связи с наличием у учащейся в школе перцового баллончика, будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников образовательного учреждения. По результатам будет принято процессуальное решение.

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