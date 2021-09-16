Отопительный сезон в Пензе начнется уже завтра

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Причиной столь раннего старта отопительного сезона стала установившаяся холодная погода: в последнее время дневная температура в Пензенской области не превышает + 15 градусов, а ночью и вовсе колеблется от +5 до +3. По информации Гидрометцентра, на следующей неделе ожидается снижение температуры и вовсе до +11 градусов.

Согласно постановлению, всем предприятиям и организациям следует прекратить регулировку гидравлического и теплового режимов в течение 10 дней после начала отопительного сезона.

КСТАТИ

В Кузнецке подготовку к старту отопительного сезона начали еще раньше: о необходимости подачи тепла в администрации заговорили во время совещания, состоявшегося 13 сентября.

По мнению мэра города Сергея Златогорского, отопление необходимо включить не только в домах, но и во всех больницах региона: с резким похолоданием может увеличиться и количество заболевших, что допускать нельзя.

- Мы находимся в высокой степени готовности, чтобы начать отопительный сезон, - добавил мэр.