В Мордовии заключенным в ИК № 14 не предоставлялся ежегодный оплачиваемый отпуск

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Прокуратура Республики Мордовия провела проверку соблюдения уголовно-исполнительного и иного законодательства в Федеральном казенном учреждении «Исправительная колония № 14 УФСИН России по Республике Мордовия».

Выявлены нарушения уголовно-исполнительного законодательства, материально-бытового и медико-санитарного обеспечения осужденных, трудового законодательства при привлечении осужденных к оплачиваемому труду и предоставлении им ежегодного оплачиваемого отпуска. Установлены нарушения при проведении с осужденными профилактической работы и обеспечении режима их содержания.

По результатам проверки прокурором республики Василием Щербаковым начальнику территориального органа ФСИН России внесено представление, в котором потребовано принять меры к устранению выявленных нарушений законов, а также рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности виновных должностных лиц.