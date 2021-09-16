В Пензенской области предстоит повысить процент переработки древесины в регионе

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

С арендаторами лесных участков обсуждались перспективы развития лесного комплекса в Пензенской области, рационального использования природных ресурсов.

Врио губернатора указал на нецелесообразность вывоза из региона леса-кругляка в то время, как на территории субъекта Федерации работают многочисленные предприятия, специализирующиеся на выпуске изделий из дерева и с его использованием, для которых существует проблема труднодоступности сырьевой базы.

С целью расширения возможностей компаний и заводов, для которых лесные ресурсы являются главным сырьём и снижения себестоимости выпускаемой продукции, по мнению Олега Мельниченко, необходимо повысить процент переработки древесины в регионе.

«Это то же самое, что в сельском хозяйстве – мы поставили цель – 70 процентов выращенной аграриями продукции перерабатывать в регионе. В течение нескольких лет мы должны выйти на этот показатель. Так и здесь – давайте индикативный показатель утвердим – определённый процент срубленного леса мы должны перерабатывать на территории региона, а продавать уже готовую продукцию. Принцип простой – чем выше уровень переработки, тем выше добавленная стоимость и тем больше растёт валовой региональный продукт», - сделал вывод Олег Мельниченко.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, в ходе обсуждения темы также была отмечена необходимость увеличения сроков аренды лесных участков. В перспективе планируется заключение договоров сроком более чем на 30 лет. Это позволит бережно и рационально, а не потребительски и расточительно, относиться к использованию леса.