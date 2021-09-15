Финальные старты «Кросса нации – 2021» в Пензе пройдут 18 сентября 2021 года

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Как отмечает пресс-служба администрации Пензы, предварительные забеги муниципального этапа Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2021» пройдут в период с 14 по 17 сентября 2021 года на базе всех общеобразовательных учреждений города.

С соблюдением мер безопасности, рекомендаций Роспотребнадзора и санитарно-эпидемиологических ограничений, действующих на территории областного центра, школьники города, исключая массовое скопление людей, пробегут дистанцию – 1000 метров в рамках учебных занятий и внеклассных мероприятий. Каждому участнику забега будут выдаваться брендированные нагрудные номера всероссийского дня бега.

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

18 сентября 2020 года на Олимпийской аллее центрального парка культуры и отдыха им. В.Г. Белинского состоятся финальные старты Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2021».

Регламент соревнований:

08.00 – регистрация участников в районе стелы «Олимпийские кольца»

09.50 – старт участников на дистанции 2021 м (девочки 2012 г.р. и младше)

09.55 – старт участников на дистанции 2021 м (мальчики 2012 г.р. и младше)

10.00 – старт участников на дистанции 4000 м (девушки 2002 г.р. и младше)

10.15 – старт участников на дистанции 4000 м (юноши 2002 г.р. и младше)

10.30 – старт участников на дистанции 4000 м (женщины 2001 г.р. и старше)

10.45 – старт участников на дистанции 4000 м (мужчины 2001 г.р. и старше)

11.00 – старт участников на дистанции 6000 м (девушки 2002 г.р. и младше)

11.20 – старт участников на дистанции 8000 м (юноши 2002 г.р. и младше)

11.50 – старт участников на дистанции 8000 м (женщины 2001 г.р. и старше)

12.20 – старт участников на дистанции 12000 м (мужчины 2001 г.р. и старше)

Награждение победителей и призеров соревнований – после каждого забега.

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к участию в забеге допускается не более 50 человек.

Для уточнения информации можно обратиться в МБУ «Спортивная школа № 6» г. Пензы по телефону 49-08-80.