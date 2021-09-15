Александр Васильев обсудил с избирателями Пензенской области социальные инициативы

Фото предоставлено кандидатом

Представитель ЛДПР выяснил, на каких инициативах в области социально-экономической сферы стоит сосредоточиться в первую очередь.

Вместе с активистами партии он посетил Пригородное, где проходил День села. Представители ЛДПР пожелали местным жителям хорошо провести этот праздничный день, а также пообщались с ними на тему насущных проблем, уточнили, на чем стоит акцентировать внимание в регионе.

Затем Александр Васильев отправился в районный центр, где также во дворах многоквартирных домов и на центральных улицах провёл встречи с горожанами.

После последнего визита партийцев в Сердобск здесь по-прежнему доминирует социально-экономическая повестка: отсутствие высокооплачиваемых рабочих мест, высокие тарифы на оплату услуг ЖКХ, низкое качество благоустройства территорий.

Во всех районах города представителей ЛДПР встречали приветливо.

В Колышлее местные жители обратили внимание на отсутствие качественного благоустройства в рабочем поселке. Несмотря на то, что он является районным центром, во дворах нет детских площадок, спортивных элементов. Также подверглось критике состояние дорог в поселке, вызывающее недовольство жителей.

В заключение встречи жители пожелали удачи Александру Васильеву на выборах.

***

Материал изготовлен ООО «Поволжский Правовой Альянс», Пензенская область, г. Пенза, ул. Максима Горького, дом № 41А, оф.203, Инн 5836660440 и оплачен за счёт средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Пензенской области Васильева Александра Евгеньевича.