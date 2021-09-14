В Пензе отремонтировали дорогу до Успенского собора

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Последний раз асфальт на данном участке дороги обновляли около 30 лет назад. Как отметил настоятель Успенского собора протоиерей Сергий Лоскутов, прихожане часто жаловались, что до храма тяжело добираться.

Олег Мельниченко отметил, что дорогу до собора сделали в максимально сжатые сроки.

- Ответственно относиться к просьбам наших граждан, оперативно реагировать на их обращение – задача представителей власти всех уровней, - подчеркнул врио губернатора Пензенской области.