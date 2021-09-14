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Общество14 сентября 2021 21:00

В Пензе отремонтировали дорогу до Успенского собора

Работу оценил сегодня врио губернатора Олег Мельниченко
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Последний раз асфальт на данном участке дороги обновляли около 30 лет назад. Как отметил настоятель Успенского собора протоиерей Сергий Лоскутов, прихожане часто жаловались, что до храма тяжело добираться.

Олег Мельниченко отметил, что дорогу до собора сделали в максимально сжатые сроки.

- Ответственно относиться к просьбам наших граждан, оперативно реагировать на их обращение – задача представителей власти всех уровней, - подчеркнул врио губернатора Пензенской области.

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