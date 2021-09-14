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Здоровье14 сентября 2021 15:00

Переболевшие коронавирусом жители Пензенской области отмечают снижение продуктивности

Об этом говорят данные исследования, проведенного специалистами сайта для поиска работы hh.ru
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новая коронавирусная инфекция – это болезнь не только с тяжелым ходом лечения, но и серьезными последствиями. Пресс-служба портала hh.ru рассказала о том, как себя чувствуют переболевшие жители Пензенской области.

Половина респондентов признались, что у них снизилась продуктивность; они стали сильнее выматываться на работе. Многие отмечают изменения вкуса, проблемы с обонянием, перепады настроения, головные боли, одышку и нарушения сна. Как показал результат опроса, женщины обнаруживали эти симптому у себя чаще, чем мужчины.

26% отвечавших на вопросы граждан заявили, что на реабилитацию у них ушло около двух месяцев. 18% респондентов ответили, что процесс занял у них менее недели, 16% - от 2 месяцев до полугода, 15% - от 1 до 2 недель, 14% - от полугода до 1 года, 11% - менее месяца.

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