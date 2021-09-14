В Пензе открыт памятный знак почетному ветерану МЧС ПФО

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Пензенской области

Мемориальная доска почётному ветерану МЧС Приволжского федерального округа, кавалеру ордена Красного Знамени, полковнику внутренней службы открыта на территории старейшей в Пензе пожарной части №1.

По воспоминаниям товарищей, Николай Николаевич Баичкин был образцом служения Родине, дал путёвку в профессию не одному поколению руководителей - пожарных. За период работы Николая Николаевича в должности руководителя пожарной охраны Пензенской области было введено в эксплуатацию 28 пожарных депо, большинство из которых эксплуатируется и сегодня.

Обращаясь к участникам церемонии, врио губернатора назвал Баичкина легендой пензенской пожарной охраны.

«Это человек, который фактически создал инфраструктуру пожарной безопасности. Здесь присутствуют родные и близкие Николая Николаевича. Для них он – не только руководитель пожарной охраны области, а отец и дед, человек, который олицетворяет эту семью».

Признательность за установку мемориального знака выразили родственники Николая Баичкина. Олег Мельниченко также вручил пожарным ключи от новой спецтехники, поступившей в распоряжение структурных подразделений Главного управления МЧС России по Пензенской области. Переданы пять пожарных машин и один патрульный катер.