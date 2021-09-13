Медаль красноармейца Ивана Уткина из Мордовии нашлась спустя 76 лет

Фото: Пресс-служба Правительства РМ

Иван Дмитриевич Уткин родился и вырос в Ичалковском районе Мордовии. В 18 лет ушел на фронт. 17 февраля 1945 года во время штурма города Мельзак Иван Уткин уничтожил повозку с боеприпасами и десять немецких солдат и офицеров.

За это сержант минометной батареи был награжден медалью «За отвагу». Спустя 76 лет после этих событий награда была найдена и вручена родственникам красноармейца. Передал медаль военный комиссар Республики Мордовия полковник Игорь Тихомиров.

- Иван Дмитриевич получил награду за личное мужество и отвагу, - отметил он.