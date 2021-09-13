Пензенские активисты очистили берег Суры от мусора

Фото предоставлено организаторами акции

Уборка состоялась утром в воскресение. Активисты убрали территорию протяженностью более километра - от Подвесного до Казанского моста. Причем чище стал не только берег, но и вода: участники мероприятия использовали надувную лодку, чтобы собрать бутылки и покрышки, плавающие в реке.

Фото предоставлено организаторами акции

За пару часов работы активисты собрали 70 мешков мусора.

- Было очень сложно собирать мелочевку: битое стекло, окурки и блестки от фейерверков, - рассказала участница уборки. – Нерадивые граждане выбрасывают это в кусты, не думая, что все это разлагается годами, отравляя экологию и наш город.

Фото предоставлено организаторами акции

С мая этого года добровольческое движение «Эко_берег» привлекает внимание пензенцев к окрестностям главной городской реки. За это время активистам на берегу Суры удалось собрать несколько сотен килограммов мусора. И не только собрать, но и отсортировать по фракциям, благодаря чему около 300 килограммов собранных отходов были отправлены на переработку, получив вторую жизнь. Помимо этого, благодаря усилиям участников движения, были отремонтированы три фонаря, в теплое время года регулярно скашивалась трава.