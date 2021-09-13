В Пензе Александр Самокутяев рассказал детям о секретах космоса

Фото предоставлено минпромом Пензенской области

В центре внимания посетителей был летчик - космонавт Александр Самокутяев. Герой России рассказал ребятам, как был выбран позывной «Тарханы», об испытаниях космонавтов в космосе, о проблеме космического мусора и даже о том, когда начнется колонизация других планет.

Молодые инженеры представили свои технические проекты, посвящённые освоению и изучению космического пространства и планет. Кроме того, посетители выставки смогли ознакомиться с лучшими работами конкурса «UNI ROBOT», проводимого в рамках фестиваля.

Большой интерес у детей и их родителей вызвало посещение Музея космонавтики, где можно было примерить настоящий шлем космонавта, узнать свой вес на других планетах, познакомиться с теллурием, чёрной дырой, отыскать осколок метеорита и многое другое. Лекторы научного шоу «Открытый космос» рассказали, c какими трудностями столкнутся первые люди, высадившиеся на Марсе, что может случиться в космических путешествиях и ответили на вопросы слушателей.

Напомним, Фестиваль в рамках Года науки и технологий проводится с 4 по 19 сентября.