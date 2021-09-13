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Общество13 сентября 2021 9:49

В правительстве Пензенской области новые назначения

О них Олег Мельниченко проинформировал на оперативном совещании в понедельник, 13 сентября 2021 года
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, Максим Изосимов будет временно исполнять обязанности заместителя министра - начальника отдела цифровизации программ и информационного обеспечения министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области.

Елена Коломенцева утверждена в должности врио заместителя министра образования региона.

Александр Салеев представлен в качестве временно исполняющего обязанности заместителя министра финансов Пензенской области.

«Вновь назначенных заместителей министров прошу оперативно включить в работу», - распорядился Олег Мельниченко.

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