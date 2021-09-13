В правительстве Пензенской области новые назначения

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
По информации пресс-службы правительства Пензенской области, Максим Изосимов будет временно исполнять обязанности заместителя министра - начальника отдела цифровизации программ и информационного обеспечения министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области.
Елена Коломенцева утверждена в должности врио заместителя министра образования региона.
Александр Салеев представлен в качестве временно исполняющего обязанности заместителя министра финансов Пензенской области.
«Вновь назначенных заместителей министров прошу оперативно включить в работу», - распорядился Олег Мельниченко.