За модельную стрижку в Пензенской области женщинам придется отдать больше 400 рублей

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

На этой неделе отмечался Всемирный день красоты. А красота, как известно, - это не только то, что сводит с ума людей испокон веков, но и то, что требует довольно больших вложений. И даже если вы предпочитаете ухаживать за собой в домашних условиях, цены на действительно хорошую косметику тоже способны вогнать вас в тоску.

Пензастат посчитал, во сколько примерно обходится быть красивым и ухоженным в нашем регионе. Представительницам прекрасного пола модельная стрижка встанет в среднем в 447 рублей. Для мужчин услуги парикмахера традиционно дешевле: средняя стоимость стрижки – 378 рублей.

Не стоит забывать и о маникюре.В среднем данная услуга в июле этого года стоила 312 рублей, что на 2,1% больше чем в декабре 2020 года.

В целом индекс потребительских цен на парикмахерские услуги в регионе составил 103,33%.