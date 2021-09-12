В Пензе открылся первый в ПФО школьный Кванториум

Фото: Министерство образования Пензенской области

Вчера в пензенском лицее современных технологий управления №2 состоялось открытие первого в ПФО школьного Кванториума. Его удалось создать благодаря реализации национального проекта образования.

Участников церемонии поздравил врио первого заместителя председателя правительства области Олег Ягов:

- То, что первый в ПФО школьный Кванториум появился именно в Пензе – большое достижение, которым мы гордимся.

Как рассказал врио министра образования Пензенской области Александр Воронков, дети смогут заниматься здесь по шести направлениям: физика, химия, биологи, аэро-гео, робототехника и хайтек. Причем занятия смогут посещать не только учащиеся лицея, но и ребята из других школ.

До конца 2024 года в регионе будут открыты еще два детских технопарка «Школьный Каванториум».