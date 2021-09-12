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Общество12 сентября 2021 13:40

Владимир Путин наградил Дениса Аблязина орденом Почета

Встреча Президента РФ с победителями Олимпийских Игр в Токио состоялась накануне в Кремле
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Обращаясь к спортсменам, Президент Владимир Путин отметил, что они выступили достойно, несмотря на то, что в чисто спортивное мероприятие оказалась вмешана политика.

После этого состоялась церемония награждения победителей игр. Пензенский гимнаст Денис Аблязин, взявший «серебро» в опорном прыжке и «золото» в командных соревнованиях, получил орден Почета.

Редакция газеты «Комсомольская правда» Пенза-Саранск» поздравляет спортсмена с почетной наградой и делает ему успехов и побед на дальнейших состязаниях.

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