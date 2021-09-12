В районные больницы Пензенской области приезжают на работу молодые врачи-специалисты

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области

Молодой специалист принята на работу в больницу по распределению в рамках договора о целевом обучении.

Министерством здравоохранения Пензенской области и медицинскими организациями региона проводится комплекс мер по привлечению врачей-специалистов с целью повышения доступности первично медико-санитарной помощи для жителей региона. «Профессия врача для меня – это большая ответственность, - говорит молодой доктор. - Именно к нам, врачам первичного звена спешат пациенты, почувствовав недомогание.

Больные обращаются с самыми разными жалобами, поэтому терапевт должен обладать широким медицинским кругозором и глубокими знаниями, чтобы выяснить причину заболевания, назначить необходимые исследования, установить диагноз и рекомендовать грамотное лечение. При необходимости - направить к узким специалистам на дообследование или госпитализацию.

В начале профессиональной деятельности как никогда важен обмен опытом с практикующими врачами. Пока строю планы на ближайшие пять лет, буду работать в Пачелме на благо здоровья жителей».