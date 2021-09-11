Олег Мельниченко проверил, как устанавливаются детские площадки в Пензе

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Ранее, по поручению Олега Владимировича на благоустройство Пензы было выделено около 50 миллионов рублей. 24 миллиона из этой суммы пошли на установку новых детских и спортивных площадок. Сейчас они устанавливаются в 16 дворах.

Сегодня врио губернатора области осмотрел дворы на улице Ленинградской и проспекте Строителей и оценил, как выполняется его поручение.

Всего по губернаторской программе благоустройства дворовых территорий в этом году выделено свыше 120 миллионов рубле. Эти средства были распределены между шестью городами региона.

Также в ходе объезда города Олег Мельниченко осмотрел здание и территорию школы №76, где ранее, после обращения жителей, поручил сделать ремонт и благоустроить территорию.