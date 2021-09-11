В Белинском районе появился передвижной дом культуры

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Еще совсем недавно отдаленные села (а таких в области 46) с малой численностью были вынуждены жить в отрыве от культурной жизни: полноценный ДК в них не построишь. Но сейчас эту проблему удалось решить креативно: теперь в них будет приезжать автоклуб. Это полноценное учреждение культуры на базе автобуса ПАЗ, который легко и быстро трансформируется и в кинозал, и в сцену. Машина оснащена автономными источниками электроэнергии.

Построить такое чудо техники стало возможным благодаря реализации национального проекта «Культура».

- Люди, живущие в отдаленных селах, смогут на этой, современной, оборудованной звуковой и световой техникой, сцене увидеть концерты районных коллективов и фильмы, - рассказала директор Культурного информационно-досугового центра Белинского района Марина Андрюшина.

Планируется, что в регионе появятся еще четыре подобных автоклуба.