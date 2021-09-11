В Пензе на Юбилейной площади проходит ярмарка пензенских товаропроизводителей

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

По доступным ценам здесь в широком ассортименте можно приобрести местные овощи, яблоки, свежие клубнику, малину, виноград, молочную и кисломолочную продукцию, колбасные изделия, полуфабрикаты, сахар, сыр, яйца, кондитерские и хлебобулочные изделия и многое другое.

Местные товаропроизводители представили саженцы плодовых и ягодных культур, садовый и дачный инвентарь.

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Работа ярмарки сопровождается культурно-развлекательной программой.

Торговля продолжится и в воскресенье, 12 сентября. Начало работы – с 9-00.

Также в выходные дни действуют и другие сезонные ярмарки и ярмарки «выходного дня» по адресам:

пр.Строителей, 21а;

пр.Победы, 99;

пр.Строителей, 40;

ул.Суворова, 120;

ул.Терновского, 224;

3 пр-д Лобачевского;

ул.Кижеватова, 1-3 и др.