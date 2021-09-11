В Пензе на Юбилейной площади проходит ярмарка пензенских товаропроизводителей

Фото: Пресс-служба администрации Пензы
По доступным ценам здесь в широком ассортименте можно приобрести местные овощи, яблоки, свежие клубнику, малину, виноград, молочную и кисломолочную продукцию, колбасные изделия, полуфабрикаты, сахар, сыр, яйца, кондитерские и хлебобулочные изделия и многое другое.
Местные товаропроизводители представили саженцы плодовых и ягодных культур, садовый и дачный инвентарь.
Фото: Пресс-служба администрации Пензы
Работа ярмарки сопровождается культурно-развлекательной программой.
Торговля продолжится и в воскресенье, 12 сентября. Начало работы – с 9-00.
Также в выходные дни действуют и другие сезонные ярмарки и ярмарки «выходного дня» по адресам:
пр.Строителей, 21а;
пр.Победы, 99;
пр.Строителей, 40;
ул.Суворова, 120;
ул.Терновского, 224;
3 пр-д Лобачевского;
ул.Кижеватова, 1-3 и др.