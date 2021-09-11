В Пензе состоялся турнир по настольному теннису среди сотрудников прокуратуры

Фото: Пресс-служба прокуратуры Пензенской области

С приветственным словом и пожеланиями спортивных успехов к участникам обратился заместитель прокурора области Олег Световой.

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, в турнире приняли участие 17 команд. Обязательным условием для участия в соревнованиях стало наличие в командах игрока-женщины.

В напряженной борьбе определились победители:

- команда «ВППГ» Военной прокуратуры Пензенского гарнизона (1 место);

- команда «Олимп» работников аппарата прокуратуры Пензенской области (2 место);

- команда «Ленинцы» прокуратуры Ленинского района г. Пензы (3 место).

Сильнейшим вручен кубок победителя турнира и памятные медали.