Стартовал первый этап Всероссийского конкурса «Народный участковый- 2021»

Лучшие "Народные участковые" страны прежних лет (архив "КП") Фото: Михаил ФРОЛОВ

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

По информации пресс-службы МВД РМ, на региональном этапе участие в конкурсе принимает 16 представителей службы участковых уполномоченных полиции Мордовии. Мероприятие способствует повышению уровня доверия населения к сотрудникам полиции, престижа службы и формирования позитивного общественного мнения о деятельности УУП.

Проголосовать за понравившегося кандидата можно на официальном сайте МВД по Республике Мордовия с 11 по 20 сентября. Пятеро сотрудников, набравшие наибольшее количество голосов, проходят во второй этап, который стартует 7 октября и длится 10 дней. Победитель второго этапа выходит на голосование на всероссийском уровне.

Третий финальный тур традиционно будет организован на портале информационного партнера конкурса – издательского дома «Комсомольская правда». Награждение победителя и призеров пройдет в торжественной обстановке в канун Дня участкового уполномоченного полиции.

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Сегодня, 11 сентября, начался первый этап всероссийского конкурса «Народный участковый-2021» и в Пензенской области. По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, в нем принимают участие более 30 стражей порядка – представители городских и районных подразделений полиции.

Как познакомиться с участниками конкурса? Голосование проходит на официальном сайте УМВД России по Пензенской области 58.мвд.рф. На страницу конкурса можно перейти тремя путями:

1) по прямой ссылке из этого сообщения - https://58.мвд.рф/folder/25785666.

2) кликнув на слова «Народный участковый-2021» на сайте в верхней строке меню (сверху над телефоном 102);

3) кликнув на баннер «Народный участковый-2021», расположенный в столбце справа от блока новостей.

За кого голосовать? За того сотрудника, который, на ваш взгляд, больше всего соответствует званию народного участкового. В анкете каждого участника конкурса вы найдете информацию о том, какой участок он обслуживает, сколько человек проживает на вверенной ему территории, сколько преступлений он раскрыл и сколько правонарушений выявил.

Как проголосовать? Для того, чтобы отдать свой голос за любого из участников конкурса, необходимо пройти авторизацию через социальные сети. Это делается для объективности голосования и исключения возможности накрутки голосов.

По итогам первого этапа конкурса, который завершится 20 сентября, будет определен состав участников второго этапа, который продлится с 7 по 16 октября.

Каждый из участников конкурса заслуживает победы. Но звание «Народного участкового» Пензенской области в 2021 году получит только один.

Примите участие в голосовании! Ваш голос может стать решающим!