Пензенцы стали победителями Всероссийской спартакиады среди трудящихся

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

С 6 по 9 сентября в Калуге проходила шестая Всероссийская спартакиада среди трудящихся, в которой принимали участие команды из 23 регионов. Нашу область представляли 37 спортсменов.

По итогам состязаний наша сборная завоевала 22 медали. В командном зачете пензенцы стали лучшими в плавании, самбо и перетягивании каната. «Серебро» наши взяли в настольном теннисе, шахматам и гиревому спорту. Третье место команда завоевала в легкой атлетике и семейных соревнованиях. Помимо этого, спортсмены взяли несколько медалей в личных зачетах.

По итогам спартакиады команда Пензенской области была признана победителей. Это уже третья победа пензенцев на этих состязаниях.

- Мы собирались каждый вечер и обсуждали итоги каждого, радовались или огорчались друг за друга. Это было искреннее желание добиться успеха. Думаю, эта поддержка сыграла большую роль, - отметила руководитель делегации Татьяна Кондракова.

Команда уже передала Кубок победителей спартакиады в Музей спорта Пензенской области.