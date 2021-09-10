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Здоровье10 сентября 2021 15:30

В Мордовию с рабочим визитом прибыла Татьяна Голикова

Вице-премьер посетила новую поликлинику при республиканском онкологическом диспансере
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Главы РМ

В настоящее время учреждение почти готово к вводу в эксплуатацию: здесь уже устанавливают оборудование. Первых пациентов поликлиника примет до конца года. Всего же она сможет обслуживать до 200 посетителей в сутки.

Строительство поликлиники велось в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Стоимость объекта – более одного миллиарда рублей 300 миллионов. Большую часть этой суммы выделили из федерального бюджета.

Врио главы Мордовии Артем Здунов сообщил вице-премьеру о необходимости строительства в республике нового здания лечебного корпуса диспансера – старое было построено больше 50 лет назад и уже не соответствует современным требованиям.

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