В Мордовии мошенница «прокатила» региональное министерство соцзащиты, труда и занятости населения

Фото: Пресс-служба МВД РМ

По информации пресс-службы МВД РМ, по факту хищения бюджетных денежных средств, принадлежащих министерству, Следственным отделом ОМВД России по Рузаевскому району возбуждено уголовное дело в отношении ИП, деятельность которой связана с перевозкой пассажиров. Она подозревается в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах».

В 2019 году подозреваемая заключила соглашение с министерством соцзащиты, труда и занятости населения РМ о предоставлении ей субсидий из бюджета на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан на общественном транспорте городского и пригородного сообщения в Ковылкинском и Ромодановском районах. Согласно договору на расчетный счет ИП была перечислена субсидия на возмещение части затрат в сумме 4 миллиона 586 тысяч рублей.

Хищение бюджетных средств злоумышленница совершила путем создания фиктивных поездок жителями Мордовии с использованием единой соцкарты. С этой целью она под угрозой увольнения давала указание водителям, находящимся в ее подчинении, под различными надуманными предлогами получить в их пользование соцкарты пассажиров, после чего искусственно увеличивать совершаемые ими поездки с помощью находящихся в салонах транспортных средств валидаторов.

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Таким образом в период с января по декабрь 2019 года подозреваемая неправомерно получила компенсацию в сумме 1 миллион 991 тысячу рублей, которые потратила на личные нужды. Аналогичным образом в 2020 году она совершила хищение еще более 844 тысяч рублей.

Преступная деятельность подозреваемой пресечена сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции.

С целью закрепления доказательственной базы и установления лиц, причастных к совершению преступления, следственные органы обращаются с просьбой к гражданам, пользующимся правом на бесплатный проезд, которые в период с 2019 по 2020 годы, будучи введенными в заблуждение, передавали в пользование третьим лицам свои единые социальные карты, сообщить о данных фактах в правоохранительные органы.