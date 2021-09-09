48 человек стали победителями кадрового проекта «Пензенская область – регион возможностей»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Обращаясь к участникам торжественной церемонии закрытия проекта, врио губернатора области Олег Мельниченко подчеркнул, что важна не только победа, но и участие:

- Те навыки, что вы приобрели в процессе, помогут вам в дальнейшей жизни, - отметил он. – А итогом конкурса станет то, что Пензенская область пополнится новыми молодыми кадрами. Многие из вас получат новую работу уже в октябре. Поздравляю вас, вы молодцы.

По его словам опыт поиска грамотных управленцев будет использован и в дальнейшем, при совершенствовании управленческой системы в Пензенской области.

Напомним вам, что кадровый проект «Пензенская область – регион возможностей» стартовал в июне. Заявки на участие подали 4 402 человека, в финал прошли 222 из них. 169 финалистов приняли участие в оценочной конференции.

Победителями были признаны 48 участников. Все они будут включены в региональный резерв управленческих кадров, войдут в экспертный клуб и смогут принять участие в образовательной программе «Развитие управленческих навыков руководителя». Десять человек, набравших всех больше баллов, отправятся на обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы, а после пройдут стажировку в Сербии.

Участники, набравшие наибольшее количество баллов на проекте:

1. Андреев Павел Евгеньевич (Санкт-Петербург, группа компаний «Интегра»);

2. Багаева Дарья Николаевна (Пензенская область, ООО «ТПО "ТЕХНОСОЮЗ"»);

3. Ильина Юлия Сергеевна (Пензенская область, Управление государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области);

4. Лобанов Денис Сергеевич (Пензенская область, ООО «Торнадо»);

5. Матюшин Никита Михайлович (Пензенская область, Национальная служба доставки);

6. Скопина Юлия Сергеевна (Кировская область, ООО «Трикотаж Трейд»);

7. Тактаев Михаил Петрович (Пензенская область, АО «Сельская здравница»);

8. Шамшин Сергей Сергеевич (Пензенская область, ОАО «Пензхиммаш+»);

9. Юрина Мария Андреевна (Пензенская область, Министерство физической культуры и спорта Пензенской области);

10. Яковлев Евгений Юрьевич (Пензенская область, средняя общеобразовательная школа им. М. Ю. Лермонтова, с. Засечное).

Остальные победители конкурса:

1. Анютин Эдуард Владимирович (Республика Мордовия, ОАО «Издательский дом "Вечерний Саранск"»);

2. Анохина Роза Михайловна (Пензенская область, ООО «АлексСтрой»);

3. Арасланкин Сергей Валерьевич (Республика Мордовия, ООО «Экспонента»);

4. Байдаров Илья Сергеевич (Пензенская область, ООО «ЭнергоПромРесурс»);

5. Банцекин Александр Юрьевич (Нижегородская область, муниципальное предприятие Нижнего Новгорода «Единый центр муниципального заказа»);

6. Березин Сергей Алексеевич (Пензенская область, ООО «Покрофф»);

7. Бисеров Юрий Николаевич (Московская область, ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»);

8. Вишняков Сергей Сергеевич (Московская область, Индивидуальный предприниматель Вишняков С. С.);

9. Вишнякова Анна Павловна (Пензенская область, Дом детского творчества);

10. Гришин Евгений Викторович (Пензенская область, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области);

11. Джамалов Мухаммад Бадрудинович (Республика Дагестан, министерство образования и науки Республики Дагестан);

12. Дмитриева Марина Олеговна (Пензенская область, АНО «Фестивальный центр искусства и культуры "Мечты Ассоль"»);

13. Иванов-Ватащенко Олег Борисович (Московская область, ООО «Акелон»);

14. Исаев Сергей Валерьевич (Карачаево-Черкесская Республика, ООО «ПРОМЭНЕРГО»);

15. Кирюшина Юлия Владимировна (Пензенская область, Первичная профсоюзная организация обучающихся Пензенского государственного университета архитектуры и строительства Общероссийского профсоюза образования);

16. Климанов Денис Евгеньевич (Пензенская область, МАУ «Бизнес-инкубатор "Импульс"»);

17. Князькова Анна Владимировна (Пензенская область, министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области);

18. Кобзун Ксения Витальевна (Пензенская область, ООО «Группа компаний "ЦеСИС"»);

19. Ковригин Вадим Валерьевич (Липецкая область, Липецкий государственный технический университет);

20. Козин Михаил Юрьевич (Пензенская область, ООО «СВ»);

21. Колобов Артем Анатольевич (Пензенская область, ГАУ Пензенской области «Многофункциональный молодежный центр»);

22. Костромин Алексей Иванович (Пензенская область, АО «ФНПЦ «ПО "Старт" им. M. B. Проценко»);

23. Куликов Павел Владимирович (Пензенская область, правительство Пензенской области);

24. Лазарев Максим Викторович (Пензенская область, Пензенский государственный университет);

25. Мебония Кристина Гулвардиевна (Пензенская область, средняя общеобразовательная школа № 222 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического профиля (г. Заречный));

26. Новиков Максим Владимирович (Пензенская область, индивидуальный предприниматель);

27. Пигас Полина Игоревна (Пензенская область, Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области);

28. Прохоренков Павел Владимирович (Пензенская область, ГАУ ПО «Медиахолдинг "Экспресс"»);

29. Романович Артём Вячеславович (Республика Мордовия, министерство внутренних дел Российской Федерации по Республике Мордовия);

30. Сафронкин Дмитрий Геннадьевич (Пензенская область, ООО «Орбита-Сервис»);

31. Симонов Денис Юрьевич (Пензенская область, Пензенская региональная общественная организация развития географических исследований, туризма и экспедиционного движения «Приволжское географическое общество»);

32. Словеснова Кристина Станиславовна (Пензенская область, МУК «Информационно-библиотечное объединение»);

33. Смирнов Дмитрий Сергеевич (Пензенская область, Digital Oxygen (ИП Смирнов Д. С.));

34. Уртюков Алексей Енаевич (Нижегородская область, ООО «Медтехсервис»);

35. Фурасьев Дмитрий Юрьевич (Пензенская область, Дворец творчества детей и молодежи);

36. Хаенок Степан Васильевич (Пензенская область, самозанятый);

37. Христофоров Владимир Владимирович (Пензенская область, ПАО Банк «Кузнецкий»);

38. Шебнев Игорь Юрьевич (Республика Мордовия, штаб Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике Мордовия).