Больше 300 тысяч жителей Мордовии сделали прививки от коронавируса

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Как отметил врио главы Мордовии Артем Здунов, открывая совещание, в последнюю неделю в региона отмечается уменьшение числа заболевших. И.о. вице-премьера РМ Галина Лотванова доложила, что 41% заболевших – это люди в возрасте от 18 до 49 лет.

Впереди выборы, и потому очень важно обеспечить соблюдение всех санитарных норм на участках, дабы не допустить новой вспышки заболевания сразу после них.

- Люди должны быть уверены, что они не заразятся, - отметил Артем Здунов.

Зашла речь и о вакцинации. На сегодня Мордовия получила свыше 416 тысяч доз препаратов всех видов. Прививки сделали 310 116 жителей.

- По статистике Минздрава РФ мы на седьмом месте, - уточнила и.о. заместителя Председателя Правительства РМ.