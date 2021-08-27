В Мордовии состоялось закрытие фотовыставки «Дети России»

В церемонии закрытия выставки приняла участие организатор и идейный вдохновитель фотоконкурса «Дети России» – заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге, а также исполнительный директор Фонда сохранения и изучения языков народов РФ Светлана Нуждина, заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела РМ Александр Карьгин, председатель Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского народов) Юрий Мишанин. Маргарита Лянге отметила, что библиотека – это точка притяжения, где бывает много местных жителей, в том числе молодежь, поэтому место расположения выставки было выбрано в полном соответствии с её главной целью – рассказать об этническом и культурном разнообразии нашей страны жителями Мордовии

Врио директора Пушкинки Ольга Ивановна Чавкунькина поблагодарила организаторов за предоставленную возможность познакомить читателей библиотеки с выставкой. За время экспонирования с её фотографиями успело ознакомиться более тысячи человек. В следующем году Пушкинка обязательно поучаствует в конкурсе и поборется за право выставить свое фото в числе лучших работ.

В ближайшее время фотовыставка «Дети России» переместится на Ямал, после чего отправится в Чебоксары.