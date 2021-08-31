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Звезды31 августа 2021 12:00

В Мордовии откроется выставка, приуроченная к 800-летию князя Александра Невского

Экспозиция будет размещена в национальной библиотеке им. А,С. Пушкина
Источник:kp.ru
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С 12 сентября по 6 декабря в нашей стране пройдут мероприятия в честь 800-летия князя Александра Невского. Отдел периодических изданий национальной библиотеки имени Пушкина приглашает на тематическую выставку «Александр Невский», посвященную этой дате.

На выставке представлены материалы и иллюстрации из журналов российских издательств об Александре Невском. Это «Роман-журнал XXI век», события которого при чтении перенесут читателя в те далекие времена, которые описаны в романе; журнал «Основы безопасности жизнедеятельности», рассказывающий о ратоборце земли Русской святом Александре Ярославовиче Невском; журнал «Родина» со статьей Е. Волкова «Невский в русской культурной памяти».

Не оставят равнодушными также иллюстрации из журналов, цитаты, сканированные образы А. Невского из журналов, работы известных художников, изображающие образ князя.

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