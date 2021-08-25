Пётр Тултаев: «Вакцины в Мордовии достаточно»

В связи с напряжённой эпидемиологической ситуацией обработка мест общего пользования в многоквартирных домах должна проводиться на регулярной основе. Главам районных администраций Саранска этот вопрос поручено взять на особый контроль. Такое поручение дал Пётр Тултаев на оперативном совещании в понедельник.

- Строго соблюдать введенные профилактические меры должны в торговых центрах и магазинах. Это же касается и общественного транспорта. В салонах подвижного состава санитарная обработка должна проводиться с необходимой периодичностью, - напомнил мэр Саранска.

Он также отметил, что вакцинация – наиболее действенный способ защиты от заболевания. Об этом заявил Президент Владимир Путин в ходе оглашения Послания, призвав всех делать прививки.

- Статистика неутешительная. Каждый день есть печальные исходы. Прививка, как минимум, помогает избежать тяжелого течения болезни и осложнений. Вакцины в Мордовии достаточно, мобильные пункты в Саранске работают практически ежедневно, можно сказать, в шаговой доступности, - сказал Пётр Тултаев.