В Пензе открыто движение по Бакунинскому мосту

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Это стало возможным благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», совместной работе региональной и городской команд, проектной и подрядной организаций.

В торжественной церемонии открытия приняли участие врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко, заместитель руководителя Федерального дорожного агентства «Росавтодор» Игорь Костюченко, генеральный директор Ассоциации РАДОР Игорь Старыгин, глава города Владимир Мутовкин, глава администрации Пензы Андрей Лузгин, представители компании-подрядчика ООО «Автодорога» и общественности.

Глава администрации Пензы рассказал гостям о реализованном проекте.

«Объект сложный, мы дважды прошли паводок. Работы велись и зимой, и летом, а иногда – в круглосуточном режиме. В результате объект сдан в срок», – отметил он.

Олег Мельниченко отметил, что реализация проекта стала возможной благодаря федеральной поддержке – за последние годы в дорожную отрасль региона поступило около 12 миллиардов рублей.

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

«Бакунинский мост - важная транспортная артерия нашего города. Она соединяет районы ГПЗ, Ахуны, район Маяка. Это мост, который фактически «сшивает» две части нашего города. Я хочу поблагодарить мостостроителей, дорожников за огромную работу, которую они провели за прошедшие два года», – сказал он.

Глава администрации Пензы выразил благодарность федеральным органам власти и врио губернатора Пензенской области за поддержку во всех инфраструктурных проектах, коллективу подрядной организации. Отдельно градоначальник обратился к жителям города.

«Особые слова благодарности – всем пензенцам – за проявленное терпение, ожидание.

За большой вклад в реконструкцию моста сотрудникам подрядной организации вручены Благодарности Губернатора Пензенской области, главы администрации Пензы.

Церемонию открытия завершил парад современной строительной техники.