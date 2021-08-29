В Мордовии продолжается модернизация первичного звена здравоохранение

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в с. Куликово Торбеевского района в начале 2021 года открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Это современное и функциональное здание. Старый медпункт не соответствовал санитарным требованиям, в нем отсутствовали элементарные условия оказания медицинской помощи населению.

Снаружи новое здание сельского медучреждения выглядит небольшим, но внутри него разместились комната для ожидания посетителей, смотровая, процедурная, помещение для хранения лекарств, газовая котельная. Проведены центральное отопление, водопровод, канализация. Фельдшерско-акушерский пункт оснащен необходимой мебелью и холодильником для хранения медикаментов, укомплектован медицинским оборудованием. Фельдшер в своей работе имеет возможность использовать дефибриллятор, электрокардиограф, пульсоксиметр, проводить анализы крови на сахар и холестерин. Компьютерная техника подключена к сети Интернет.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи. Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.